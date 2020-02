Ärge ahistage, palun

Tellijale

Ma ei tea, mis aktiveerib aeg-ajalt teatud sorti inimesi. On see kuuseis, söödud toit või palgapäev, igatahes käivituvad kõikvõimalikud agiteerijad, usuhullud ja Jehoova tunnistajad enamasti regulaarsetel aegadel kuus ja aastas.

Kui varem olen kodutrepilt avastanud kontssaapa jälgi värskelt lumelt ja postkastist käsitsi kirjutatud kirja, et aeg on elu tegelikku mõtet otsida ja end usu rüppe heita, siis seekordne tegelane oli veendunud, et just tema saab päästa mu lapsed ja mu enda. Vaktsineerimisest.