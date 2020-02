Kiri: üllatavalt lahe üritus

Tellijale

Avasõnas tutvustati tegijaid ja lubati ürituse pikkuseks neli tundi. See pani veidi muigama, et no mida siis nii kaua tehakse. Kui siis külaliste proua president oma tütrega ja kitarrihärraga tegutsema hakkasid, ei olnudki enam aega kella vaadata.