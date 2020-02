Tapa vallas kulub kõige rohkem maksumaksja raha haridusele

Tapa vallavanem Riho Tell ütles, et suurimad kulutused tehakse traditsiooniliselt haridusvaldkonnas, nagu see on tavaline ka teistes omavalitsustes. “Hariduse rida moodustab natukene alla poole eelarvest,” märkis Tell.

Vallavanem Tell ütles, et kahetsusväärselt on rahvani jõudnud informatsioon projekti “Ristumine peateega” kohta moondunud. “Olen isiklikult mitme vastuhääle andnud inimesega vestelnud ja pärast seda on nad öelnud, et jah, nüüd saavad nad aru, millega tegemist,” rääkis ta. “190 000 on ette nähtud projekteerimiseks. Koostatakse kolm eskiisi ja siis arutame, milline on vastuvõetav ja milline mitte. Ma kinnitan, et projekt saab olema selline, mis on Tapa inimestele vastuvõetav. See on suur projekt suure avaliku huviga. Kui selle rahastamist eelarves pole, siis ei saa me üldse edasi minna.”