Rakvere, Sõmeru ja Vinni saavad riidekonteinerid

Lääne-Viru jäätmekeskuse tegevjuht Priit Raamat rääkis, et elanikud on nende vastu huvi üles näidanud. “Inimestel on suhteliselt palju riideid, mida nad ise ei kanna, aga prügimäele viia ei soovi, sest neid saaks veel keegi kanda,” märkis Raamat.

Ta selgitas, et riiete kogumiskaste hakkaks haldama Lääne-Viru jäätmekeskus, kes neid tühjendaks ja viiks rõivad hoiupinnale, kust Humana Eesti OÜ toimetaks need edasi oma Tallinna külje all asuvasse sortimiskeskusesse.

Riidekonteinerid on mõnda aega olnud Tallinnas, Tartus ja Kuressaares. Humana Eesti OÜ tegevjuht Margus Suik märkis, et 15–20 protsenti nendesse pandud riietest jõuab müüki Humana kauplustes ja umbes viis protsenti on prügi. Ülejäänud 75 protsenti suunatakse aga koostööpartneritele taaskasutuseks. “Toome annetatud rõivaid ka Soomest ning kvaliteedi suhe on enam-vähem sama,” nimetas ta.

Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka ütles, et linn on ostnud kolm konteinerit riigilt saadud jäätmehoolduse toetuse raha eest ja õige pea paigaldatakse need kolme kohta: Rägavere teele Kivi tänava algusesse niinimetatud konteineriplatsile, kesklinna mini-Rimi juurde ning Maxima parklasse pakendikonteineri kõrvale. Konteinerid paigaldatakse kuu lõpuks.

Konteineritesse võib panna terveid ja puhtaid rõivaid, jalatseid, kodutekstiile, aksessuaare, näiteks kotte-vöösid, ja mänguasju.