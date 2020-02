Rimi vähendas veidi keskkonnamõju ja läks üle digitaalsetele kampaaniakleebistele

“Mitu aastat tagasi alanud kampaaniakleebiste digitaalne kogumine on osutunud meie klientide hulgas väga edukaks,” ütles Rimi turundus- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro. “Kliendid on muutunud aastatega keskkonnateadlikumaks ning ühtlasi on digikleebiste kogumine palju mugavam kui kleepsude kleepimine raamatusse. Püüame teha seal, kus vähegi võimalik, keskkonnasäästlikke valikuid ning suuname ka klientide tähelepanu sellele, kuidas oma ökoloogilist jalajälge vähendada.” Nõnda saab vältida näiteks olukorda, kus klient kogemata kleebised ära kaotab. Uus süsteem lihtsustab ka kassapidajate tööd.