Vajalik abimees igas taskus ja kotis

Kui esimesest ettejuhtuvast poest suvaline taskurätikupakk kaasa haarata, võib juhtuda, et lõpuks nuuskad ikka pihku. Mis sest, et läbi paberi. Õhukeste paberitega saab võibolla mugavalt rebimistehnikat harrastada ja kunsti teha. Ostsin Rakvere poodidest kokku mitut sorti taskurätikuid ja proovisin, milles siis seisneb nende erinevus ja kas nad end ka õigustavad. Üllatav on see, et enamasti saab taskurätikuid osta ploki kaupa. Kui oleks ruttu-ruttu paberit vaja ja suurt kogust poleks parasjagu kuskile panna, siis jääks valik väikeseks. Õnneks täidab enamik proovitud taskurätikutest oma eesmärki. Leidub siiski ka selliseid, mida ostaks vaid viimases hädas.