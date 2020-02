Viru-Nigula vald ihaleb veel üht klaverit

Ilu pole kunagi liiga palju ja nüüd soovib Viru-Nigula vald soetada muusikakooli naabrile ühisgümnaasiumile samuti Eesti meistrite uhke käsitööpilli. Kunda ühisgümnaasiumi saalis olev klaver on nii halvas seisukorras, et see on vaja välja vahetada. Klaverivabrikus Eesti meistrite käsitööna valmistatud kontsertklaver Estonia 210 maksab 33 360 eurot.

Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul ütles tookord, et on oluline ja suur rõõm, et interpreetide seas armastatud pill – Estonia klaver –, mida nimetatakse Euroopa saadikuks Ameerikas, on jõudnud Kunda linna. “Estonia klaverivabrikule on see sündmus ja au. Meil on oma kodus pill, mille helide saatel kasvavad lapsed üles. Nad kuulavad väga ilusat muusikat ja satuvad sellest vaimustusse. See on rahvuskultuuri osa,” kõneles Laul.