Käsipallisõpru ootab Tapal täna maiuspala

"Viljandil on puudujaid, aga meil vist veelgi enam, eriti tagaliinis," lausus SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann, nimetades Aleksander Oganezovit, Siimo Tänavotsa ja Vahur Oolupit. "Usun siiski, et meil on võiduvõimalus, ja selle nimel ka võitlema läheme. Mängupagas on meil hetkel mulkidega võrreldes napp ja see kajastub meeste koostöös. Loodetavasti läheb mäng-mängult paremaks."