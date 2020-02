Riik surub valdadele teid peale

Tellijale

Maanteeamet on saatnud valdadele kirja, milles räägib soovist anda üle väiksemaid maanteejuppe, ja ootab vastust. Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles, et kaks aastat tagasi saadi maanteeametilt samasugune kiri ja tollal vastati, et kuna teede üleandmine koos hooldusrahadega ei anna kokkuhoidu ei riigile ega omavalitsusele, ei tekita mitte mingisugust kokkuhoidu, pole asjal mõtet. “Ma arvan, et saadame maanteeametile ilmselt sama kirja uuesti,” sõnas Kesküla.