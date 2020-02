Ave Holm: proovi vähemalt lusikatäis – enne ei saa öelda, et ei maitse

Tellijale

Sel päeval, kui astume fotograafiga Sõmeru põhikooli koka Ave Holmi kööki, on menüüs veisehakklihasupp ja porgandikook. Kolmanda klassi tüdruk Emili tuleb pärast sööki Avele aitäh ütlema ja lisab, et “oleks võinud vähe vürtsikam olla”. “Tšilli on üks mu suuri lemmikuid, kastutan toitudes seda tihti, lastele panen veidi vähem. Aga armastan ka loorberit, tilli-peterselli, basiilikut, estragoni,” loetleb Ave oma lemmikvürtse-ürte.