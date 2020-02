Tellijale

Augustikuu lõpuni on aega rohkem kui pool aastat, kuid Rakvere täiskasvanute gümnaasium (RTG) tõmbab vaikselt juba otsi kokku. 19 töötajat, kellest 12 on õpetajad, koondatakse.

31. augustist tegevuse lõpetava kooli direktor Elle Allikvee on praegu haiguslehel, tema asendaja direktori ülesannetes juhiabi Anniky Uukareda rääkis, et kooli meeskonnast keegi masenduses ei ole. “Töö käib tavapäraselt,” ütles Uukareda. Ta lisas, et võimalikest tulevikuplaanidest pole omavahel räägitud.