Laekvere rahvamajas stardivad täna salongiõhtud

Esimene salongiõhtu on juba täna, kus musitseerivad sopran Heli Veskus, teda saadab Jaanika Rand-Sirp klaveril. Mõlemad on rahvusooperist Estonia.

Küsimusele, kui sageli salongiõhtuid jkorraldatakse, vastas Uukkivi, et see oleneb huvist. "Ikka tihedalt," avaldas Uukkivi lootust ja lisas, et maapiirkondades kahjuks inimeste arv väheneb ja Laekvere kant pole siin erandiks.