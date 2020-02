Ettevõtjad kutsuvad messil endale külla

Tellijale

Küll on Lääne-Virumaa väljas kõige vägevama loosungiga – “Siberist Pariisi, kasvõi Moe pärast”. Lontova puhkekeskuse peremees Revo Koha ütles, et kui Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla nii uhke loosungi juba välja käis, oli patt jätta ka oma ettevõttega messile minemata.

Kui Revo Koha on Tourestil igaaastane käija, siis Pajustis tegutsev Lõnga Liisu oli kohal üle päris pika aja. “Tahame pildil olla, muidu edasi ei jõua,” rääkis osaühingu Lõnga Liisu juhatuse liige Ülle Vahtra. “Kui oled pildil, siis on tööd ja on leiba,” lisas ta.