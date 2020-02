Spordientusiast viib lõpuks kõik koju. Ka iseenda

See oli päev varem, kui Robert Salep sõitis Rakverest Käsmu. Sõiduteed kattis kiilasjää. “Siia me sureme, me ei jõua isegi Käsmust Võsule, ilma et me ennast katki ei kukuks,” oli Roberti ainuke mõte. Selle teadmisega läks ta 25. detsembri õhtul magama.