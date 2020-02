Lääne-Virumaa keskraamatukogu kammersaal heliseb muusikast

Esmaspäeval, 10. veebruaril kell 18 algaval kontserdil “Rapsoodia” panevad viiuldaja Kerstin Kullerkupp ja pianist Kristjan Veermäe kõlama rumeenia rahvamuusikast inspireeritud teosed Béla Bartókilt ja George Enescult. Kontserdi avab Sergei Prokofjevi muinasjutuline “Viis meloodiat”.

Mõlemad muusikud on lõpetanud Tallinna muusikakeskkooli ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia. Kerstin Kullerkupp on täiendanud end Pariisi regionaalkonservatooriumis ja Leipzigi Felix Mendelssohni nimelises muusikaülikoolis. Kristjan Veermäe õpingud on viinud ta Stuttgardi muusika- ja lavakunsti ülikooli. Mõlemad on tegutsevad kammermuusikud ja orkestrandid ning nüüd ühendanud inspiratsiooni, et mängida oma lemmikteoseid viiulile ja klaverile. Kontsert on vaheajata ja kestab tund aega.

12. veebruaril kell 18 jätkub kontserdisari “Kammermuusika kullafondist”, kus seekord astub üles Tartu Trio.

Tartu Trio on aktiivselt tegutsenud kolm aastat. Sel aastal vahetus tšellist: pianist Tanel Joametsa ja viiuldaja Vlad Campeaniga liitus tšellist Camillo Cabassi. Tanel Joamets on rahvusvaheliselt tunnustatud pianist, kes annab aktiivselt nii soolo- kui ka kammerkontserte Eestis ja välismaal. Tema mäng on omanäoline, tundlik ja kirglik.

“Rakvere publikuga on tal tihedad suhted, igal aastal toob ta siia mitu eri kava. Ansamblikaaslased Campean ja Cabassi on noored muusikud, üks Rumeeniast ja teine Itaaliast. Neid iseloomustab hea ansamblitunnetus ja virtuoosne pillivaldamine,” rääkis muusikatoa raamatukoguhoidja Rita Tammetalu.

Tartu Trio esituses kõlab kaks romantilist triot: Saint-Saënsi trio F-duur ja Schuberti trio B-duur. “Schuberti trio on tema üks hilisemaid teoseid, siin on palju hoogu ja elurõõmu, kauneid meloodiaid ja suurt joont. Ja ka peeneid lüürilisi varjundeid nagu Schubertil ikka. Saint-Saënsi trio on väga virtuoosne ja lennukas, selles on kevadist õhinat, tegemist on helilooja varasema oopusega,” iseloomustas Rita Tammetalu.

Trio Didalli koosseisus Külli Org, Hedi Viisma, Gerda Merila ootab 17. veebruaril kell 18 publikut kontserdile, kus esinejad mängivad kromaatilistel kanneldel oma lemmiklugusid. Esitatakse klassikalise, pop- ja rahvamuusika palu.

Kolmest kandlemängijast-kandleõpetajast koosnev trio Didalli alustas tegevust aastal 2013. Triot seob lisaks ühisele pillile ajalugu. Külli Org oli Hedi Viisma esimene kandleõpetaja aastal 1996, kui Hedi alustas kandleõpinguid Tallinna 21. keskkoolis. Gerda Merila omakorda lõpetas aastal 2019 Eesti muusika- ja teatriakadeemia Hedi Viisma kandleklassis.