Kepikõnni Ekspressi koolitusel osalemiseks ei ole oluline varasem kokkupuude kepikõnniga, samas on oodatud needki, kes on kepikõndi harrastanud, aga sooviksid saada tehnika, treeningute või muu kohta spetsialisti nõuandeid. Koolitajad annavad koolituse ajaks osalejatele omalt poolt käimiskepid kasutada.

“Sõltub sellest, kui palju inimesi kokku tuleb ning kui paljud soovivad sellega jätkata. Ideaalis võiks leiduda kogukonnas initsiaator. Sõmerul on tingimused selleks väga head, vallamaja juurest saab suunduda otse 1,4 kilomeetri pikkusele terviserajale, mis saab peagi ka valgustatud. Pinnakatteks on just käimiseks sobilik koorepuru, mis on jalale parim, ning teele jääb ka välijõusaal,” rääkis Kohver.