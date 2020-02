Kadrina õpilased lapsendasid Austraalia koaalapere

Tellijale

Mattias Holm on südamlik poiss, kelle tegi murelikuks looduse haprus. Teda pani südant valutama kaitse all olevate erakordsete loomakeste hätta sattumine Austraaliat vallutavates metsatulekahjudes ja ta muretses piinlevate koaalade pärast. “Koaalad on armsad loomad, kes ei saa elada mujal, sest nad toituvad eukalüptilehtedest,” jutustas tubli noormees. Tõesti, need väikesed puu otsas elutsevate hingekesed on küll kaitse all, kuid väljasuremisohus.