Rohu lapsed õppisid looduses ellu jääma

Jälgede otsimise ajal tehti pargis paras tiir ning Põllu täitis jalutuskäigu mitmesuguste keskkonnahoiu õpetustega. "Kas te teate, mis on kõige parem kosmosesõiduk?" Pakuti igasuguseid rakette. "No kus me elame," andis Põllu vihjeid. "Eestis jah, aga võtame suuremalt. Planeet Maa on kõige parem. Selleks, et ta kaua kestaks, peame teda hoidma," märkis ta ning lisas, et elus on kaks kindlat asja. Sünd ja surm. Iga asi ükskord sureb, ka meie planeet. Selline on loodusseadus.