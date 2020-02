Kampaania keskendub iga inimese rollile keskkonna säästmisel

Väljakutseteks on näiteks elu kilekotivabalt, keemiavabalt või ühekordse plastiku vabalt, taaskasutus ning uute asjade ostmise vähendamine, väiksem vee ja elektrienergia tarbimine.

Tänasest alustas uus üle-eestiline keskkonnakampaania Võta Vabalt, et teadvustada iga inimese rolli erinevate keskkonnaprobleemide lahendamisel. Võta Vabalt on jätkuks Eesti ühele suurimale keskkonnakampaaniale "Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht", kus osales ligikaudu 50 000 last ja noort.