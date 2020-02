Vaata, mida põnevat saab näha suvel avatavas Võivere tuulikus

Vana Võivere tuulikut on MTÜ Võivere Tuuleveski korrastanud 2009. aastast alates. Mittetulundusühingu üks eestvedajaid Liivika Harjo rääkis, et tuuliku taastamiseks ja Struve mälestuse jäädvustamiseks on kirjutatud kaugelt üle 30 projekti ning nüüd on lõpuks ka tulemuseni jõutud – tuulik on korras ja ekspositsioongi enam-vähem paigas.