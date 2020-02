Tellijale

Maailma Loomatervise Organisatsioon (OIE) andis jaanuaris Eestile kodusigade seakatkuvaba maa staatuse. See tähendab, et Eestis on suudetud haigus farmidest eemal hoida. Metssigade hulgast on seakatk samuti kadumas, jäänud on mõned “jääknähtudega” loomad – jahimeeste kõnepruugis sead, kes on katku imekombel üle elanud, kuid on nüüd viirusekandjad.