Tellijale

Arvamusloos tunnistas autor, et pani sellise pealkirja, et lugu loetaks. Tõe huvides märgin, et kindlasti ei olnud ülemöödunud pühapäeval Ausambamäel tegemist ahistava olukorraga, kui Tartu rahu 100. aastapäeva puhul vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile pärgi asetati ja ei abilinnapea Andres Jaadlat ega linnavolikogu esimeest Mihkel Juhkamit selle juures ei viibinud.