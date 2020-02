Juhtkiri: suur tahe tagabki edu

Rakvere gümnaasiumi filmifestivali teatakse ja tuntakse ka väljaspool maakonnapiire ja sellest tahavad saada osa nii gümnaasiumiõpilased kui ka tudengid.

Mis on see fenomen, mis teeb ühe väikelinnas peetava festivali lõpuks nii suureks? Edu on festivalile toonud just noorte enda initsiatiivikus. Filmifestivali alustati sooviga jagada oma loodud kunsti laialdasemalt, mitte eesmärgiga kohe kaugele jõuda.

Omaette fenomenaalne on festivali korraldustiim – kogu suure töö teevad ära noored ise ja seda kõike vabatahtlikult, armastusest, mitte kasumi teenimise eesmärgil. Filmifestival on neile nii südame külge kasvanud, et selle üks ellukutsujatest – Eleriin Miilman –, kelle haridustee on praeguseks Rakvere gümnaasiumis juba lõppenud, jälgis otseülekande vahendusel oma “lapsukest” 4200 kilomeetri kauguselt Kesk-Portugalist. Millestki nii olulisest on lihtsalt keeruline lahti lasta.

Ja lõpuks loeb sisu, mitte see, kus üritus korraldatakse. Seda tõestab Rakvere gümnaasiumi filmifestival iga aasta.

Et noortel on suur tahe filmi teha, see festivalile esitada ja tunnustust saada, näitab tõsiasi, et tegelikult jääb mingi hulk festivalist osa võtta soovijaid iga aasta ukse taha. Pole üldse ebatõenäoline, et juba õige pea tuleb korraldusmeeskonnal hakata mõtlema veel võimsama ürituse peale, sest tegemist on igati tänuväärse ettevõtmisega, kust on tuule tiibadesse saanud nii mõnigi noor filmihuviline.

