Füüsikud ja matemaatikud saavad õpetajakoolitust

On alanud vastuvõtt Tartu ülikooli õpetajakoolituse programmi "Kogenud kooli". Tänavusse, teise lendu on oodatud nii matemaatikud kui ka füüsikud, kel on juba olemas magistrikraad, kuid puudub õpetamiskogemus.

Programmi "Kogenud kooli" on oodatud kõik, kellel on magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus ning kes on läbinud vähemalt 60 ainepunkti ulatuses erialaaineid. Avaldusi saab esitada 30. aprillini, nõuetele vastavad kandidaadid kutsutakse erialakatsele, mis toimub 14. mail. Sisseastumistingimuste ja ajakavaga saab tutvuda õpetajakoolituse veebilehel õpetaja.ut.ee .

"Ma olen väga rahul, et mind programmi valiti, ning mul on hea meel, et tegin ise õige valiku ja mujale matemaatikaõpetajaks õppima ei läinud. Selle programmi juures on eriti hea see, et oleme kursusekaaslastega ka saatusekaaslased ja mõistame üksteist: me kuulame ära, anname nõu, lohutame, julgustame, innustame ja motiveerime üksteist. Meie seltskond on lihtsalt super!" rääkis Koitmäe-Pihl.