Küberkuriteost saab teada anda veebilehel

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross rääkis, et kübermaailm on osa igapäevast ning paratamatult käivad sellega kaasas ka küberkuriteod. "Küberruumis asuvad meie isiklikud, aga ka tundlikud andmed, mis on ahvatlevad kurjategijatele, ning kuriteo ohvriks sattudes on tähtis sellest teada anda. Politsei poole pöördumine ei tule võibolla esimesena mõttesse. Värske veebileht aitab kiiresti ja mugavalt infot edastada. Mida mugavam on viis kuriteost teada anda, seda rohkem infot toime pandud kuritegude kohta ka saame," rääkis Gross.