Vigastatud Juhkamit hoitakse nagu silmatera

Ehkki Saksamaa meistriliiga tippklubi VfB Friedrichshafeni rivistusse kuuluva Rakverest pärit nurgaründaja enda sõnul näitab tervis paranemise märke, hoiavad klubijuhid teda targu mängusaalist eemal. Põhjus on lihtne: Juhkami teeneid vajatakse kindlasti meistrivõistluste lõppfaasis, mil panused on suuremad.

“Tervis on parem, teen vaikselt võrkpallile iseloomulikke liigutusi. Isegi mõned jalad- maas-ründelöögid luban endale, aga mind hoitakse väga tagasi, et välistada see, et endale uuesti viga teeksin,” rääkis Martti Juhkami. “Proovin iga päevaga koormust tõsta. Heal juhul saan nädala teises pooles esimesed päris löögid teha.”