ERM-is saab rännata imemetsa ja allilma

Külastajat ootavad sajad muinaslood, kümned võlu­esemed ja eriskummalised kohtumised. “Needsamad lood, mis on tuntuks saanud nüüdisaja muinasjutufilmide kaudu, on algses variandis kõlanud ju meie talutaredes juba sada või enamgi aastat tagasi. Seega on ERM just õige paik muinaslugude jaoks,” rääkis näituse idee autor peakuraator Kat­rin Sipelgas. Võlu­esemete otsingul on rännakud Katrin Sipelga viinud seitsme maa ja mere taha, Lõuna-Ameerikast Indoneesiani. “Tagasiteel olid kohvrites Aladdini lamp, võlupeegel, seitsmepenikoormasaapad,” loetles ta. Hiljem saabus muuseumisse merekonteiner hiiglaslike väänlevate puujuurte ja lendavate vaipadega.