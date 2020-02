Tellijale

Värvid loovad end ise, usub kunstnik. “See on manamine, meditatsioon. Keskendun ja vaatan lõimest läbi ilmaruumi, kust peegelduvad värvid ja rütmid tagasi läbi minu isiku kudumise sisse,” sõnas Eveli Varik.

Kunstnik rääkis, et tema ellu kipub ringiratast tagasi tulema kõik, mida ta on õppinud. Nüüd siis “ootamatul ja seletamatul põhjusel” vaibad. “Mida olen elus õppinud, see ka jääb,” lausus Eveli Varik.