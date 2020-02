Endise IT-mehe kari lüpsab parimat piima

Venevere lehmad paistavad peremees Da­niel Vladimiroviga rahul olevat: nad on puhtad, rõõmsad ja aktiivsed.

Daniel Vladimirov vaatab telefoniäppi ja tõdeb, et tema karja piimaand on pisut langenud: ilmselt läks eelmise päeva söödaga midagi natuke valesti. Samuti saab ta teada, et lehmad numbriga 37 ja 69 indlevad ning ootavad pikisilmi seemendajat.