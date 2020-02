Rakvere turvakodu ruumides on perekodu. Kuid mis saab edasi? Juhataja Karis Mugamäe on murelik. Uuest aastast kadus küll turvakoduteenus, kuid hädas lapsed vajavad abi ikka.

Tänavu on Lääne-Virumaal hooletusse jäetud lapsed mitu korda vanematelt ära võetud, kuid Rakveres enam turvakodu pole. Seadus on pannud omavalitsustele ülesande, mille all nad ägavad. Lahendusi otsitakse, kuid praegu vintsutatakse traumeeritud last, viies teda kriisiolukorras Kohtla-Järvele, Tallinnasse või Siimustisse.