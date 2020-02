Rakvere teatri juubelipidustust väisab lavakunsti koorekiht

Rakvere teatri juht Velvo Väli ütles, et ligi 500 külaliste seas on endised juhid peale Peeter Jalaka, kel pole sel õhtul võimalik nendega pidutseda. Väli sõnas, et kohale on lubanud tulla mitu maja endist töötajat, kes näitlejatena avalikkusel teada. Eesti vabariigi presidenti Kersti Kaljulaid juubelipidustusi aga ei väisa. "Ta teatas, et tema plaanidesse see päev ei sobitu. See on loomulik, presidendid saavad kutseid, nii et mustab. Tegemist on presidendi vastuvõtu eelse ajaga," rääkis Väli.