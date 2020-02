Virumaa Teataja ajakirjanik kirjutas võiduka spordiloo

"Väga põnev oli kommentaari valik, minu eelistus langes teostele, kus probleemi käsitleti üldisemalt, makrotasandilt – see, millest meil sageli puudu jääb praegu," sõnas Tartu ülikooli ajakirjandusõppejõud Signe Ivask. "Kõige keerulisem oli kirjutava publitsistika kategooria, sest see oli lihtsalt liiga mitmekesine, et üheselt hinnata," tõdes ta, lisades, et silma jäi ka see, et maakonnalehtedes mõeldakse kujunduse peale palju rohkem kui suurtes väljaannetes.