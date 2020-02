Pronksmedal käes, hõbe samuti. Kas tuleb kuld?

Tellijale

Rakvere tüdrukute viimatist edu ei saa eriti imeks panna, kuna nende treeneri Ellen Arose sõnul on tegu mitu aastat koos harjutanud ja üksteist hästi tundva kooslusega. “Haigused kimbutasid siin nii mõndagi võistkonda, kaasa arvatud meid, aga olen väga-väga õnnelik, et see teine koht tuli. Tüdrukud on seda kohta väärt,” kõneles ta.