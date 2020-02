Tellijale

“Hästi palju on haigusi, mis ise paranevad, ja inimene ei vaja arsti ega pereõe abi. Sellisel juhul ei ole tervisekeskusesse vaja tulla arstiga konsulteerima vaid dokumendi pärast. See on jooksutamine,” kõneles Joller ja tõdes, et paljudes riikides toimib selline süsteem väga hästi.