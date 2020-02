Briti muusik tuli aastaks Eestisse ja jäi

Tellijale

Tapal elaval britil Louie Digmanil (33) on seljataga tegus periood: lühikese aja jooksul on bluusimees andnud 17 kontserti Eestis ja Soomes. Louie sõnul tuleb põhjanaabrite juures käia seetõttu, et Eestis on bluusihuvilisi vähe. Pole üldsegi ebatavaline, kui ta peab kontserdile jõudmiseks ette võtma 500-kilomeetri pikkuse reisi. “Nii see käib. Kui sa raha tahad, siis pead liikuma,” tunnistas mees.