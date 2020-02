Võitlus kliimamuutustega pakub uusi proovikive

Tellijale

Ühe kolmemegavatise avameretuulepargi elektrituuliku ehitamiseks võib kuluda üle tonni haruldasi muldmetalle, eelkõige mootori püsimagnetite tootmiseks. Tuuleenergia vajab ka suures koguses vaske, mis on üks energeetika võtmemetalle. Kui tulevikus rajatakse maismaatuuleparkide asemel rohkem meretuuleparke, suureneb vasenõudlus veelgi, sest tarvis on pikki merekaableid. Prognoosi järgi vajab maailm järgmisel 25 aastal sama palju vaske, kui on viimase 5000 aasta jooksul kaevandatud.