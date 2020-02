Repliik: sõprusega sõbrunemine

Tellijale

Millegipärast ei ole me vanuse kasvades enam avali ega lase inimesi endale ligi. On niimoodi, et mida rohkem elad, seda selgemalt tajud, et muutumatult tähtsad on need, kes ellu triivinud nooruses, kellega söödud puud soola, kelle kõrval oled ise kasvanud. Selline on kinnise eestlase vankumatu usaldus ja pühendumine. Nii töös kui ka sõpruses.