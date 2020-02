Juhtkiri: kuidas olla haige?

Kolme päevaga, teinekord isegi ühe päevaga, võib kergem tervisehäda üle minna ja tegelikult puudubki vajadus haiguslehte võtta. Kui kollektiivi juht tunneb ja usaldab töötajaid, on see igati tervitatav ettepanek.

Kuid nüüd need agad ... Tööandja jaoks on ilmselt küsimus selles, mis saab siis palgarahast, kui töötaja on haige, jääb kolmeks päevaks koju ja haiguslehte ei võta. Kas nende töölt eemal oldud päevade eest tuleb tasu maksta? Muidugi on ametikohti, kus töötaja saab tegemata jäänud töö hiljem järele teha või korraldada asju ka haigest peast kodukontorist, kuid mitmel puhul tuleb tööandjal leida keegi, kes tõvevoodis kolleegi asendaks.

Omaette küsimus on veel usalduses. Kas iga haigus on ikka haigus või vabandatakse sellega välja laiskust või pikale veninud pidu. Aga ka perearstile on tõenäoliselt, eriti telefoni teel, suhteliselt lihtne valetada. Töökaaslased kohtuvad pea iga päev ja tunnevad üksteist ning võiks ju arvata, et tööandjat on keerulisem petta. Seega võiks kolme haiguslehevaba päeva mõned korrad aastas lubada küll. Vähemalt vastutustundlike täiskasvanute maailmas.

Kõige suurem probleem ükskõik millise variandi puhul on haigena tööl käimine, mis võib lõpuks viia selleni, et kogu kollektiiv on rivist väljas.

Kui mõelda arsti töökoormuse vähendamisele, on selge, et tõbine kohe esimesel haiguspäeval arsti vastuvõtule ei lähe, vaid võtab haiguslehe telefoni teel. Ehk siin pole suurt pistmist meditsiinilise hinnanguga haiguslehe alustamiseks, vaid bürokraatliku protseduuriga.

Olgu kuidas on, haiguslehe peaks välja andma siiski arst, iseasi, kuidas see võimalikult lihtsaks muuta. Ja kõik, mis puutub haigusesse ning haiguslehe võtmata jätmisse, on töötaja ja tööandja reguleerida.