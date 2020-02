Rakvere linna põhikoolide õpitingimuste parandamise projekt sai rahastuse  

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on linna ülesanne tagada lastele heal tasemel põhiharidus. "Selleks peame olema valmis parandama nii õppe- kui ka õpetamistingimusi, et peale riigigümnaasiumi loomist sooviksid õpetajad jätkata õpetamist ka linna põhikoolides. Samuti vajavad häid ja tänapäevaseid õpitingimusi meie linna põhikoolide õpilased ning selleks planeerime järgnevatel aastatel ka linna koolihoonete sisulist korrastamist, füüsilise keskkonna parendamist," märkis Varek.

Abilinnapea Laila Talunik nentis, et kõik linnas asuvad koolimajad vajavad uuendusi. "Kuna Vabaduse 1 kinnistul asuva hoone Alar Kotli projekteeritud osas on olemas seni remontimata ruumid, võimaldab nende nüüdisajastamine luua sobivad tingimused hariduslike erivajadustega õpilastele väiksemate klassiruumide ja tugispetsialistide tööruumide väljaehitamiseks," sõnas ta.

Et projekt ellu viia, esitas Rakvere linnavalitsus toetusetaotluse sihtasutuse Innove taotlusvooru "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2017–2020", millega saab katta just hariduslike erivajadustega õpilaste õpitingimuste parendamise osa.

Triin Vareki sõnutsi on projekti eesmärk suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel osaliselt või täielikult tavaklassis. "Tänu toetusele saame lõpuks teha projekteerimise niinimetatud õpetajate korterite majaosale, mis väga pikki aastaid on oodanud parimat lahendust, alustada rekonstrueerimisega ning luua peamaja nullkorrusele kolm lisaklassiruumi. Projekti toetatavad tegevused on kooli kinnistul ja hoonetes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalike ehitustööde tegemine," selgitas Varek.