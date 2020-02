N.R. Energy tahab laiendada Tapa kaugküttevõrku

Planeeritav umbes 170 meetri pikkune maaalune soojatorustik hakkaks kulgema Rohelise, Pika ja Jaama tänava piirkonnas. Torustiku rajamise tasub N.R. Energy, kes on eramaade omanikega selle talumiseks juba sõlminud isikliku kasutusõiguse lepingu. N.R. Energy juhataja Ahto Tisleri sõnul selgub ehituse täpsem maksumus pärast hankeid, kuid torustiku rajamise teeb kallimaks vajadus liiklushäirete vältimiseks puurida kesklinnas sõidutee alt läbi ilma teekatet vigastamata.

Uus torustik võimaldab liita Tapa kaugküttevõrku kolm uut klienti, kes on juba aastaid avaldanud soovi linna üldisele soojatarbimisele üle minna. Teiste seas on kaugküttega liitumisest huvitatud OG Elektra kauplus.

"Loodame, et vallavalitsus leiab viisi vajalike trasside kiireks kooskõlastamiseks, et saaksime juba suvel likvideerida ühe oma viimastest lokaalkatlamajadest ning sügisest alustada soojatarbimist," ütles Mäidu Liivamets OG Elektrast.

Pikk 3 asuva ärimaja omanike esindaja Franko Ennoki sõnul on nad seda liitumist oodanud juba 2016. aastast. "Ootame kaugküttega liitumist pikisilmi, sest selle taga seisab ka kogu hoone väljanägemise korrastamine," lausus Franko Ennok.

Uus torustik lubaks linna kaugküttevõrguga liita ka õigeusu kiriku koguduse maja. "Meie jaoks vähendaks keskküttele üleminek oluliselt igapäevaseid muresid, sest täna oleme sisuliselt ahiküttel, mis on igapäevaselt suur töö ja tänapäeval kesklinnas ka sobimatu kütteviis. Suur tänu, et soojatootja N.R. Energy rekonstrueeris hoone küttesüsteemi," lausus koguduse juhatuse liige preester Vadim Godunov.

Samuti linna suuremate tööandjate hulka kuuluva Leonhard Weissi hoonete kaugküttevõrku liitmiseks andis Tapa vallavalitsus ehitusloa eelmise aasta lõpus ja praegu on N.R. Energy lõpetamas kaugküttevõrguga ühendava soojatorustiku ehitustöid.

"Tänu viimaste aastate investeeringutele on Tapa soojatootmine Eesti väikelinnade seas üks tõhusamaid ning keskkonnasõbralikumaid ja kasutab tavarežiimil täielikult taastuvenergiat ehk biomassi. See on lubanud tuua kaugkütte hinnad tarbijatele varasemaga võrreldes umbes viiendiku võrra alla ning uute soojatarbijate lisandumine võimaldab seda teha veelgi," lausus N.R. Energy juhataja Ahto Tisler.