Õpetaja ja õpilase vaidlus lahendas vaktsineerimiskaasuse kiiduväärselt

“Kuna Keneli on õpilane, kes on aastate jooksul järjepidevalt üles näidanud huvi ühiskonnas toimuva vastu, ning tal on tugev empaatiatunnetus ja süda õiges kohas, leidsin, et osalemine oleks meile mõlemale eelkõige põnev väljakutse,” rääkis Põdra. Ta lisas, et kaasuskonkurss annab võimaluse kujundada noort vastutustundlikku Eesti kodanikku, kel on ettekujutus õigustest ja õiglusest.