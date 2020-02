Kunda muusikakooli direktor Pärt Tarvas ütles, et kaks kooli liidetakse 1. septembrist selleks, et tekiks sünergia. Koolijuhi sõnul on kaalutud igasugu ideid, kuid suurepärast nime pole sündinud. “Mõtlesime, et inimesed võiksid oma ideedega meid toetada,” lausus Tarvas.