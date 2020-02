Koroonaviiruse kahtlusega haige saadetakse maakonnast edasi

Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakond on koroonaviirusega haige vastuvõtuks valmis.

Milline on Rakvere haigla valmisolek toimetulekuks kogu maailmas hirmuäratava kiirusega leviva koroonaviirusega, mille Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud rahvusvaheliseks terviseohuks?