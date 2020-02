Valentinipäeval sõlmitakse neli abielu

Üleeestiline statistika näitab, et 14. veebruaril, mil tähistatakse sõbrapäeva, on sajandivahetusest alates sel päeval abiellumine üha kasvav suundumus.

Rakvere linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu rääkis, et Lääne-Virumaal siiski pole sõbrapäev abiellumise kuupäevana eriliselt nõutud ega populaarne. "Ehk mängib siin rolli see, et sõbrapäev jääb külma ja tuulisesse veebruarikuusse. Eestlane tahab pulmi ikka soojemal ja päikselisemal ajal pidada," lausus Pärnasalu. Ta lisas, et valentinipäev on ilus päev, mil teha oma kallimale või sõpradele kingitusi ja neile enam tähelepanu avaldada. "Kindlasti tehakse ka mõned romantilised abieluettepanekud, aga jah, päris sellel päeval abiellumise peale väga paljud paarid ei mõtle," lausus Pärnasalu.