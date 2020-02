Maanteeamet sõlmis Rannapungerja maantee ümberehituseks lepingu

AS Nordecon uuendab 3,3 miljoniga Nõva silda ja maanteelõiku. Foto on illustratiivne.

AS Nordecon ja maanteeamet sõlmisid lepingu Rakvere–Rannapungerja maantee kilomeetritel 21,3–33,1 asuva lõigu ja Nõva silla (kilomeetril 22,7) ümberehituseks. Tööde maksumus on käibemaksu arvestamata 3,3 miljonit eurot ning need viiakse lõpule ühe aasta jooksul.