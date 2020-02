Sõbrapäeva ilmselged lemmikud on punased roosid ja südamekujulised tordid

Sõrmuseid on armastajate päeva eel müüdud Krismeri juveeliäris küll, eilegi ostis üks mees võru oma südamedaamile.

Teenindaja Jana sõnas, et õhtupoole lisandub neid, kes sooritavad kingiostu viimasel hetkel. Ta lisas, et ehteid ostetakse sõbrapäeva eel rohkem, sel aastal eelistatakse paljuski hinna tõttu hõbedasi. "Väga kalleid kingitusi ei tehta. Sõbrannad ostavad ehteid oma sõbrannadele," lausus klienditeenindaja.

Pihlaka müügijuht Tiina Põllu rääkis et täna ostetakse kooke ja torte tublisti, eelistatakse punast värvi ja südamekujulisi või -pildiga maiuseid. "Südamekujulisi täidisega küpsiseid, kus on sõbrapäevapilt peal, ostetakse ka palju," lausus Põllu. Rohkesti on eritellimusi, tööandjad kostitavad meeskonnaliikmeid hea-paremaga, sõjavägigi tellis noormeestele üllatuseks sõbraküpsiseid.

"Sõbrapäev on magusapidu," nentis Tiina Põllu.

Helksiine lilleäri omanik Valvi Kool ütles, et täna saadetakse palju lilli ja üllatusi ka kulleriga. Uhkeim ja võimsaim sülem, mis mõnd naist rõõmustab, on 70-eurone roosidest süda. "Sõbrapäeva värv on muidugi punane, kuid nüüd ka roosa," rääkis Valvi Kool.

Lilleärinaise sõnutsi on mehi käinud lilli ostmas palju, kuid ilmselt läheb suuremaks ostuks õhtul. "Armas on, et isad ostavad lilli lisaks abikaasale ka tütardele," sõnas Kool. Naised ostavad kingituseks rohkem tulpe, mehed ikka traditsiooniliselt punast roosi.