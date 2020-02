Galerii: Epp Kärsin ja Lea Dali Lion äratasid kuningannasid  

Õhtu teises osas esinenud seksiekspert Epp Kärsin pildus sädemeid, nii malbe, särav ja heatujuline. "Ma olen diagnoosiga," tunnistas ta silmapilk kohale tulnud publikule. 130 naist kuulasid teda lummatult. Kärsin, kes tahaks tulevikus oma tarkusi jagada ka väljaspool Eestit, ütles, et on leidnud oma missiooni: talle seks meeldib ja ta soovib, et ka teised seda naudiksid. "Seks on elu lahedam osa," lausus Kärsin. Ja õnn, see on mõistagi otsus.

2014. aastal mustas masenduses olnud naisel tuli järgmise aasta veebruaris teadmine – ta peab teisi koolitama seksuaalteadmistes. "Tänaseks on minu koolitustel käinud 16 000 meest-naist." Õpetusest on käinud osa saamas inimesed 13. kuni 80. eluaastani.

Nagu Epp Kärsin ise enda kohta on öelnud: sündinud ilma häbigeenita, nii jutustas ta otse ja avameelselt enda lugusid ja jagas mõnd kildu, mis talle on öeldud. "Üks minu koolitusel osalenud vanem mees ütles, et sina räägid seksist nagu kartulisalatist," lausus Kärsin ja lisas, et nii ta just rääkiski.

Kärsin toonitas, et suhe pole iseenesestmõistetav, sellega tuleb tööd teha ja alati tuleb ennast seada esikohale. "Suhtes peame kuulama, rääkima ja peegeldama," lausus ta. Suhte vundamendiks nimetas seksiekspert magamistuba.

Nii naiste kui meestega suhtes olnud Epp Kärsin sõnas, et armastada saab naist, kes armastab iseennast. "Kui naine on avatud südamega, siis muugib ta mehe lahti," märkis Kärsin. Särav naine sõnas, et suhelda tuleb nende inimestega, kes on ägedad, kes on seksuaalselt rahuldatud.

Laulja ja kirjanik Lea Dali Lion ütles aga end uskuvat imedesse, kirjeldas oma suhet loodusega ja jutustas oma elu armastusest – muusikast. Lea Dali Lion sõnas, et kuna tema vanemad on Karulast pärit, siis tunneb ta alati, nagu tuleks koju.

Naine tunnistas, et temaga juhtub alatasa imeasju. Iseäranis looduses. "Ühel hetkel tundsin, et puud hakkasid minuga rääkima," rääkis Dali Lion. Niimoodi ongi tema elus tavapärane, et ta pärib olulisi asju puudelt. "Kui kallistan südamega, tunnen alati, et puu kallistab mind südamega vastu," nentis ta.

Mõttejõu võimsus ja enda usaldamine on need, mis kannavad elus edasi. "Iseennast ei saa peita teiste eest. Teised näevad sind läbi," sõnas ta kindlalt.

Enda usaldamine kinnitab üht – pole valesid ega õigeid teid. "Siis ei teki eksimishirmu. See, mis teed, on sinu tee."

Kuigi naine on jutustanud raamatus vähihaigusest ja sellest paranemisest, tunnistas ta, et tegelikkuses ei saa ükski inimene teisele midagi soovitada, sest igaühel on oma. "Sest loosungid ei tööta, inimesed on unikaalsed," lausus Lea Dali Lion.

Üritusesari "Kuninganna ärkamine" toimus sedakorda viiendat korda. Esimesel kohtumisel oli 40 naist, kuid huvi on hüppeliselt kasvanud – eile oli kohal 130 naist.

Ürituse korraldaja Merje Poom ütles, et ühelgi üritusel pole olnud mehi. Üritus on puhtalt ja ainuüksi naistele suunatud. Poomile meeldis mõte, et on üks koht, kuhu õrnem sugu saab kohale tulla ning end kaunilt ja pidulikult riidesse panna. "Mulle tundus, et naisi on vaja äratada, et nad oleksid õnnelikud. Võtsin endale sellise missiooni. Soovisin, et naised naerataksid ja teeksid seda päriselt," lausus Poom.

Kuningannade äratamine toimub iga kahe kuu tagant, enda elutarkust on käinud jagamas paljud kuulsused, teiste seas lauljad Margus Vaher ja Uku Suviste ning mitmekülgsete võimetega Hannes Võrno. Naiste ette on tulemas seltskonnategelasest ajakirjanik Anu Saagim.

"Need on kogemuslood ja vahet pole, kas räägib mees või naine. Eesmärk on, et inimesed leiaksid enda sees julguse olla õnnelik," sõnastas sarja mõtte autor Merje Poom.

Poom lisas, et ta püüabki üritusel tarkuse alati siduda meelelahutusliku poolega.