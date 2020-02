Vabatahtlikuna maailma ühes vaesemas piirkonnas

Tellijale

Hillevi Rosen rääkis, et annab endale kohapeal olles aru – kõiki ei saagi aidata. "Ma näen rentslilapsi, kes tulevad täiesti paljalt, näljas, paistes, aga ma ei saa kõiki aidata. Mul on oma 70 last, kellele pean pühenduma. Ja aitan neid teisi nii palju kui võimalik, jagades neile riideid ja ostes neile ka mingi söögi. Aga see ei ole jätkusuutlik, sest ma ei tee seda kogu aeg. Küll aga toetame järjepidevalt neid 70 last, kes meil on," kõneles Hillevi Rosen, kes töötab õmblustöid teostavas perefirmas Multimarger, kuhu alla kuulub ka väike puidufirma.