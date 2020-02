Tellijale

Metallikunstnik Harvi Varkki sõnul on hõbe ja kuld materjalid, mis alluvad hästi töötlusele ning annavad kunstnikule võimaluse kasutada ehete loomiseks mitmesuguseid tehnikaid. “Mina austan traditsioonilisi ja vanu kullassepatehnikaid nagu granulatsioon ja valamine,” lausus ta.

Varkki rääkis, et õppis omal käel ära krõllide – ümmarguste ehete – valmistamise, ehkki see traditsioon oli katkenud juba paarsada aastat tagasi. “Mind huvitas, kuidas ajaloolise krõlli tegemine käis,” lausus ta. Varkki jutustas, mil moel esimeste katsetuste käigus selgus, et materjal käitus vastupidi ootustele: kunstnik tahtis seda kokku suruda, aga materjal otsustas hoopis laiali venida.