Kolumn: jälle ilmast

Juba kuus aastat tagasi oli mul välismaalastest kursusekaaslastele keeruline seletada, mis see Eesti talv üldse täpselt on. Üks nigeerlanna ootas pikisilmi, et sügis läbi saaks ja lumi lõpuks maha tuleks, sest ta polnud seda veel oma silmadega näinud. Detsembris polnud pikka aega lume haisugi, aga kui ühel päeval hangede jagu lund lõpuks maha tuli, vajas ta toimetustes pausi, et võtta videokõne kodustele ja koos imetleda midagi, mis meile nii tavaline on.